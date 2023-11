Ist Nyad von Kuba nach Florida geschwommen?

Ihr Versuch, von Kuba nach Florida zu schwimmen, steht im Zentrum des Films. Insgesamt probierte sie es fünf Mal, die Strecke zu schwimmen. Ihr erster Versuch scheiterte wie bereits erwähnt im Jahr 1978. Von 2011 bis 2013 unternahm sie vier weitere Versuche, wobei der letzte am 31. August 2013 erfolgreich war. Nyad ist zwar tatsächlich in Kuba gestartet und in Florida angekommen, doch auch an dieser Leistung von ihr gibt es viele Ungereimtheiten. So viele, dass weder das "Guiness Book of World Records" noch die World Open Water Swimming Association ihre Leistung anerkennen.

Einer der Hauptgründe dafür sind die mangelhafte Dokumentation und die widersprüchlichen Aussagen von Crew-Mitglieder:innen während ihres Versuchs. Es besteht der Verdacht, dass sie die Strecke nicht durchgeschwommen ist, sondern Pausen auf einem Boot eingelegt hat oder sie über einige Strecken hinweg von Kolleg:innen gezogen wurde.

Auch die Tatsache, dass sie nur ein Boot an ihrer Seite hatte, stimmt nicht, da es in Wirklichkeit mehrere Boote gab, die auf ihre Sicherheit achteten. Die im Film gezeigte Konfrontation mit einem Hai gab es in der Wirklichkeit auch nie.