Serien-Pendant zum Big Mac

Und trotzdem ist "O.C. California" besser gealtert als viele anderen Teenserien-Pendants. Der Soundtrack (unter anderem von Bands wie Death Cab for Cutie oder The Killers) ist immer noch verdammt gut, die Charaktere weisen nach wie vor einen großen Wiedererkennungswert auf und der rasante Erzählstil setzte einen Trend, der viele Nachfolgeserien (bis heute) geprägt hat. Und auch die hoch angepriesene Teen-Kultur in der Serie hat sich als nachhaltig erwiesen. Seth, Ryan und Co. wussten also durchaus, wo's lang geht. Vielleicht nicht im Leben, durchaus aber in der Popkultur.

Ohne "O.C. California" wären nachfolgende Gassenhauer wie "Gossip Girl" oder sogar "Vampire Diaries" nicht möglich gewesen, sie ist die Blaupause für alle modernen Teenie-Serien. Der heutige Unterhaltungswert ist irgendwo zwischen Cringe- und Suchtfaktor angesiedelt, der moralische Zeigefinger hält sich angenehm in Grenzen und die Zurschaustellung menschlichen Unvermögens ist derart überhöht, dass es das Endprodukt zwar nicht ernstzunehmender, aber auf skurrile Weise doch liebenswerter macht.

Insgesamt erinnert "O.C. California" 20 Jahre danach an einen Big Mac: sieht zwar verlockend gut aus und schmeckt auch nicht schlecht, aber der Nährwert ist doch sehr gering. Zwischendurch ist's aber durchaus ok – und erinnert uns an Zeiten, als wir noch nicht jedes Produkt fast schon panisch nach deren Inhaltsangaben untersuchten. An gedankenlose, aber irgendwie auch befreiende Zeiten.