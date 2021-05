Österreichs Kinos zwischen Neustart und Abwarten

Kommenden Mittwoch, den 19. Mai, dürfen nach den Corona-Sperren nicht nur die Theater, sondern auch die Kinos wieder ihren Betrieb aufnehmen. Theoretisch. Praktisch sehen sich viele Betriebe nämlich weiterhin der Problematik gegenüber, dass die Studios respektive Verleihe nach wie vor zurückhaltend sind mit potenziellen Blockbustern, die ein großes Publikum locken könnten. Ohne diese lohnt sich für die großen Häuser das Aufsperren nicht. Das klassische Henne-Ei-Problem.

Noch kein Normal-Betrieb

Hinzu kommt, dass die Kinos im wichtigen deutschen Markt nach wie vor geschlossen halten müssen. Bis diese voraussichtlich im Juni wieder starten dürfen, kann von einem Normalbetrieb auch am heimischen Kinomarkt nicht die Rede sein. Folgerichtig öffnet der heimische Platzhirsch, die Cineplexx-Gruppe, zunächst auch nur seine vier Arthausstandorte. Das Urania Kino und Actors Studio in Wien, das Geidorf Kunstkino in Graz und das Villacher Stadtkino empfangen kommende Woche wieder Filmfreunde. Dabei hat man etwa die Doku "The Dissident" über den ermordeten Jamal Khashoggi oder die lesbische Liebeskomödie "Kiss Me Kosher" im Angebot.

Die übrigen 24 der Cineplexx Standorte sollen hingegen erst dann wieder den Betrieb aufnehmen, wenn feststeht, wann welche Filme in deutscher Fassung zur Verfügung stehen. "Ohne guten Content gibt es für uns kein Kino. Damit sind wir natürlich noch weit weg vom Normalbetrieb, aber wir freuen uns dennoch über diesen ersten, sehr wichtigen Schritt", so Cineplexx-Chef Christian Langhammer in einer Aussendung.