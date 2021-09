Österreichische Kinopreise: Erster Hauptgewinner steht fest

Förderpreis

Über den mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften kann sich indes das derzeit in Generalsanierung befindliche Wiener Gartenbaukino freuen. Der zweite, für innovatives Arbeiten gedachte Förderpreis geht nach Innsbruck an das Leokino für seinen programmatischen Schwerpunkt auf Filmbildung.

Annerkennungspreis

Und schließlich standen auch fünf mit je 3.000 Euro dotierte Anerkennungspreise für engagierte Einsaalkinos am Programm der Verleihung, die am Montagabend in der Wiener Urania angesetzt war. Hier wurden das Admiral Kino Wien, das Grazer Filmzentrum im Rechbauerkino, das Stadtkino Grein aus Oberösterreich, die niederösterreichischen Stadtlichtspiele Retz sowie das Klagenfurter Volkskino bedacht.