Die Nominierungen

BESTER SPIELFILM

"Ein bisschen bleiben wir noch" von Arash T. Riahi

"Hochwald" von Evi Romen

"The trouble with being born" von Sandra Wollner

BESTER DOKUMENTARFILM

"Dieser Film ist ein Geschenk" von Anja Salomonowitz

"Die Dohnal - Frauenministerin / Feministin / Visionärin" von Sabine

Derflinger

"Epicentro" von Hubert Sauper

BESTER KURZFILM

"Das beste Orchester der Welt" von Henning Backhaus

"Fische" von Raphaela Schmid

"Die Waschmaschine" von Dominik Hartl

BESTE WEIBLICHE HAUPTROLLE

Julia Jentsch ("Waren einmal Revoluzzer")

Christine Ostermayer ("Ein bisschen bleiben wir noch")

Julia Franz Richter ("Der Taucher")

BESTE MÄNNLICHE HAUPTROLLE

Marcel Mohab ("Waren einmal Revoluzzer")

Thomas Mraz ("Risiken und Nebenwirkungen")

Thomas Prenn ("Hochwald")

Manuel Rubey ("Waren einmal Revoluzzer")

BESTE WEIBLICHE NEBENROLLE

Julia Koschitz ("Das schaurige Haus")

Edita Malovčić ("Quo Vadis, Aida?")

Anna Unterberger ("Was wir wollten")

BESTE MÄNNLICHE NEBENROLLE

Omid Memar ("7500")

Michael Pink ("Das schaurige Haus")

Noah Saavedra ("Hochwald")

Lukas Spisser ("Was wir wollten")

BESTE REGIE

Arash T. Riahi ("Ein bisschen bleiben wir noch")

Patrick Vollrath ("7500")

Sandra Wollner ("The trouble with being born")

BESTES DREHBUCH

Johanna Moder/Marcel Mohab/Manuel Rubey ("Waren einmal Revoluzzer")

Evi Romen ("Hochwald")

Patrick Vollrath/Senad Halilbašić ("7500")

Roderick Warich/Sandra Wollner ("The trouble with being born")

BESTE KAMERA

Martin Gschlacht/Jerzy Palacz ("Hochwald")

Christine A. Maier ("Quo Vadis, Aida?")

Matthias Pötsch ("Das schaurige Haus")

BESTER SCHNITT

Lisa Zoe Geretschläger/Sebastian Longariva ("Lovecut")

Niki Mossböck ("Die Dohnal - Frauenministerin / Feministin /

Visionärin")

Karina Ressler ("Hochwald")

BESTES KOSTÜMBILD

Veronika Albert ("Waren einmal Revoluzzer")

Monika Buttinger ("Ein bisschen bleiben wir noch")

Cinzia Cioffi ("Hochwald")

BESTE MASKE

Sam Dopona/Verena Eichtinger ("Hochwald")

Gaby Grünwald ("The trouble with being born")

Helene Lang ("Narziss und Goldmund")

Michaela Payer/Regina Breitfellner ("Quo Vadis, Aida?")

BESTES SZENENBILD

Katrin Huber/Gerhard Dohr ("Ein bisschen bleiben wir noch")

Conrad Moritz Reinhardt ("Das schaurige Haus")

Hannes Salat ("Quo Vadis, Aida?")

BESTE MUSIK

Florian Horwath ("Hochwald")

Clara Luzia ("Waren einmal Revoluzzer")

David Schweighart/Peter Kutin ("The trouble with being born")

BESTE TONGESTALTUNG

Hubert Sauper/Karim Weth/Alexander Koller ("Epicentro")

Vlad Voinescu/Andreas Hamza/Andreas Hamza/Thomas Pötz ("The Royal

Train")

Johannes Schmelzer-Ziringer/Peter Kutin/Simon Peter ("The trouble

with being born")

Claus Benischke-Lang/Karim Weth/Nils Kirchhoff/Alexander Koller

("Was wir wollten")