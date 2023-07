Die 5 besten Filme mit "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy

Der Film erzählt die Geschichte des jungen Damien (Cillian Murphy), der seine Arztkarriere aufgibt, um für die irische Unabhängigkeit zu kämpfen. Er schließt sich den Verbündeten seines Bruders Teddy (Pádraic Delaney) an, die nach dem irischen Oster-Aufstand 1916 und der international nicht anerkannten irischen Unabhängigkeit gegen die übermächtige britische Krone ins Feld ziehen. Bewaffnet und doch wehrlos, zahlreich und doch zu wenige, bündeln sie ihre Kräfte und treiben ihre einzige Chance, den Guerilla-Krieg gegen die Weltmacht, bis ins Inferno. Aber schon bald müssen beide Brüder erkennen das ihr Kampf aussichtslos, und auch ihre Ansichten nicht mehr die Selben sind. Und schon im nächsten Bürgerkrieg stehen sich beide als erbitterte Feinde gegenüber.

Die britische Regielegende Ken Loach wirft einen Blick in die schmerzhafte Vergangenheit seines Landes. Nach seinem großen Durchbruch mit "28 Days Later" zeigte er sein Können in unterschiedlichsten Genres. Dieses berührende Historiendrama erhielt die Goldene Palme in Cannes und Cillian Murphy wurde für den europäischen FIlmpreis als bester Hauptdarsteller nominiert.

