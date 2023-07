Charlie Kaufmans bekannteste Werke

2004 kreierte Charlie Kaufman das Drehbuch für "Vergiss mein nicht!" (OT: "Eternal Sunshine of the Spotless Mind") - einem unglaublich besonderen und tragischen Liebesfilm mit Jim Carrey und Kate Winslet in den Hauptrollen. Für das großartige Drehbuch erhielt der US-Amerikaner einen Oscar. Vier weitere Male schaffte er es auf die Liste der Nominierten: Zwei Mal für das Skript zu "Adaptation" und für "Being John Malkovich", "Anomalisa" war als bester Animationsfilm nominiert.

Bei dem selbstreflexiven Film "Adaptation" hat Charlie Kaufman sich selbst in die Geschichte hinein geschrieben und einen Zwillingsbruder erfunden. Beide werden von Nicolas Cage gespielt.

Mit "Anomalisa" bringt Charlie Kaufman Erfahrung beim Drehbuchschreiben für einen Animationsfilm mit, was für "Orion and the Dark" mit Sicherheit nützlich sein wird.