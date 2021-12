Oscar-Museum zeigt "Wien in Hollywood"-Filmreihe

Billy Wilder

Einer, der das fast schon exemplarisch verkörpert, ist Billy Wilder, von dem eine Auswahl an Filmen bis 12. Jänner auch im Österreichischen Filmmuseum zu sehen sind. Der als Samuel Wilder in Österreich-Ungarn geborene jüdische Filmemacher floh vor den Nazis, eine Woche nach dem Reichstagsbrand 1933, über die Zwischenstation Paris in die Vereinigten Staaten, und einmal in Amerika angekommen, etablierte er sich zu einer festen Größe in der Filmlandschaft.

Die Karriere des langen, schlaksigen Filmemachers mit der Halbglatze und Brille umspannte über 60 Filme, unter denen sich zahlreiche berühmte Hollywoodmomente finden. Das beste Beispiel ist das Ende von "Manche mögen's heiß", als Joe E. Brown sich an Jack Lemmon wendet, um zu sagen: "Nobody's perfect". Marilyn Monroes Kleid, das in "Das verflixte 7. Jahr" über einem U-Bahn-Schacht wehte, war seins, ebenso wie Gloria Swanson, die sich in "Boulevard der Dämmerung" auf ihre Nahaufnahme vorbereitete.