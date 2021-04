Wer wird Bester Nebendarsteller?

Wie bei der besten Hauptrolle haben die Buchmacher beim Oscar für die beste Nebenperformance einen klaren Favoriten: Mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit prophezeien die Buchmacher Daniel Kaluuya einen Oscar für seine Rolle in “Judas and the Black Messiah”.

Die ebenfalls nominierten Paul Raci für "Sound of Metal" (acht Prozent), Sacha Baron Cohen für "The Trial oft he Chicago 7" (sieben Prozent), Leslie Odom Jr. für "One Night in Miami" (sechs Prozent) und LaKeith Stanfield für "Judas and the Black Messiah" (vier Prozent) haben dagegen kaum eine Chance auf den Gewinn eines Goldjungen.