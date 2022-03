Wer gewinnt die Oscars 2022? Das sind unsere Prognosen

Bester Film

Ein opulentes SciFi-Epos, ein Film Noir, ein Biopic über den Vater von Tennisstars oder ein Musical? Diese Auswahl ist längst nicht komplett, denn die Hauptkategorie hat auch ein Coming-of-Age-Drama unter Gehörlosen zu bieten oder eine Rückkehr in die frühen 1970er-Jahre.

1969 ist aber für meine Begriffe noch verlockender, denn in diesem Jahr siedelt Kenneth Branagh seine Kindheits-Erinnerungen an. Das schwierige Erwachsenwerden in Belfast, wo blutige Unruhen zwischen Katholiken und Protestanten ausbrechen, wird von dem Regisseur in nostalgischem Schwarz-Weiß gefilmt und lädt uns zu einer faszinierenden Zeitreise ein.

Es ist einfach bewundernswert, mit welcher Liebe zum Detail hier diese über ein halbes Jahrhundert zurückliegende Zeit wieder zum Leben erweckt wird, und Branagh hat sich für seine Erinnerungsarbeit einen Oscar in der Königs-Kategorie verdient.

Von BuchmacherInnen-Seite gilt hingegen als Anwärter für den besten Film in diesem Jahr "The Power of the Dog".