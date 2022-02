Oscars 2022 mit Publikumspreis und Rückkehr der Showmoderation

Mangelnder Unterhaltungswert

Kritiker führen die sinkende Relevanz der Preise unter anderem darauf zurück, dass Filme, die viele Zuschauer in die Kinos lockten, in den vergangenen Jahren bei den Akademie-Mitgliedern nicht gut weggekommen sind. Außerdem wurde den Verleihungen selbst mangelnder Unterhaltungswert attestiert.

Die 94. Oscars werden am 27. März in Los Angeles verliehen. Der düstere Western "The Power of the Dog" ist bei der diesjährigen Vergabe des nach wie vor wichtigsten Filmpreises der Welt der große Favorit mit zwölf Nominierungen.