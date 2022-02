Denzel Washington bricht seinen eigenen Rekord

Denzel Washington (67) hat mit seiner diesjährigen Nominierung als "Bester Schauspieler" ebenfalls einen Rekord gebrochen - seinen eigenen. Er ist der am häufigsten nominierte Schwarze Schauspieler der Oscar-Geschichte. Zehn Nominierungen, von denen er zwei Preise gewonnen hat, kann er aufzählen. Unter anderem seine Rollen in "Training Day", "Malcom X" oder "Fences" hatten ihm diese eingebracht. 2022 ist er für seine Rolle in "Macbeth" nominiert.

Dass er ein echtes Allround-Talent ist, kann nun Kenneth Branagh (61) offiziell von sich behaupten. Mit seiner Nominierung für "Bestes Drehbuch" und "Bester Film" stellte Branagh ebenfalls einen neuen Rekord auf: Der "Belfast"-Regisseur ist dank früherer Nominierungen nun der erste Mensch, der bereits in sieben verschiedenen Kategorien nominiert worden ist.

Die Schöpfer des Netflix-Westerns mit Benedict Cumberbatch (45), "The Power oft he Dog", dürfen sich besonders freuen: Der Film holte zwölf Nominierungen in diesem Jahr und damit die meisten überhaupt. Regisseurin Jane Campion (67) ist dabei ein besonderer Coup gelungen: Sie ist die erste Frau der Oscar-Geschichte, die zum zweiten Mal für "Beste Regie" nominiert ist. Die erste Nominierung hatte sie 1994 für "Das Piano" eingefahren.