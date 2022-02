2. Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio in "Don't Look Up"

Die apokalyptische Medien-Satire "Don't Look Up" wurde zwar in vier Kategorien nominiert, doch die beiden HauptdarstellerInnen hätten definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient: Eine vor Energie und gerechter Wut nur so sprühende Wissenschaftlerin und der von seinen Ängsten geschüttelte Kometen-Experte sind einfach unvergessliche Rollen von Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio.