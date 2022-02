Neue Rubrik: "Beliebtester Film 2021"

Auf diese Kritik scheinen die VeranstalterInnen nun reagiert zu haben: Wie "Variety" berichtet, wird es heuer das erste Mal eine Rubrik geben, in der das Kinopublikum selbst einen Film auszeichnen und somit zu Oscar-Ehren verhelfen kann.

Seit 14. Februar können Fans via Twitter (sowie über die offizielle Academy-Awards-Homepage) ihren Lieblingsfilm 2021 wählen – und das ganz unkompliziert: Einfach den Filmtitel gemeinsam mit den Hashtags #OscarsFanFavorite und #Sweepstakes twittern und seinen Liebling unterstützen. Bis zu ganzen 20 Mal am Tag kann eine Stimme abgegeben werden. Der Gewinner-Film wird während der Live-Übertragung der Oscar-Verleihung (am 27. März) bekanntgegeben.

Das Voting läuft noch bis zum 3. März. Drei glückliche Twitter-UserInnen werden gar zur Oscar-Verleihung 2023 eingeladen, um dort einen Award zu verleihen.