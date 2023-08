Wie enden die Ermittlungen gegen Purdue Pharma?

Der Staatsanwaltschaft von Virginia gelingt es, Purdue Pharma vor Gericht zu stellen. Für die milliardenschwere Firma ist es aber ein Leichtes, sich die besten Anwälte zu besorgen, die man für Geld kaufen kann. Kurze Zeit später macht der Richter dem Gericht klar, dass eine Einigung erzielt worden ist und dass Purdue Pharma sich in einem Punkt des Betrugs schuldig bekennen wird. Daraufhin gibt Staatsanwalt Brownlee in einer Pressekonferenz bekannt, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde und dass er sich sicher ist, dass Purdue Pharma in Zukunft ehrlich vermarkten wird.

Edie fasst das Geschehen so zusammen: "Und so wird das verdammte Spiel gespielt: Eine halbe Million Menschen sterben, und Typen wie Richard Sackler rufen mitten in der Nacht an, und es ändert sich absolut nichts." Purdue Pharma verdiene 30 Millionen pro Woche und das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, die Produktion von OxyContin einzustellen. Somit kann das Pharma-Unternehmen weiterhin OxyContin herstellen, ihre Millionen verdienen und Tausende Menschen opioid-abhängig machen.