"Painkiller": Kommt Staffel 2 der Netflix-Serie?

Kommt Staffel 2 von "Painkiller"?

Die Netflix-Serie basiert auf dem Buch "Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic" des New York Times-Journalisten Barry Meier, das einen umfangreichen Blick auf die Ursprünge und fatalen Folgen der amerikanischen Opioid-Krise wirft.

Da "Painkiller" von Netflix als Miniserie angedacht wurde und die Buchvorlage damit de facto abgehandelt hat, wird es sehr wahrscheinlich keine Fortsetzung geben. Somit bleibt es also trotz hoher Zuschauerzahlen bei lediglich einer Staffel.