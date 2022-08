Das Ende von "Paper Girls" Staffel 1

Die erste Staffel von "Paper Girls" endete mit einem Cliffhanger, bei dem eine Zeitschleife durch den Verrat der Priorin (Adina Porter) an der Alten Wache durchbrochen wurde und die vier Protagonistinnen in der Zeit verstreut wurden. Mac (Sofia Rosinsky) und KJ (Fina Strazza) sind vermutlich in der Zukunft gestrandet, damit sich ihre aufkeimende Romanze entwickeln kann, während sie versuchen, einen Weg zu finden, Macs Krebs zu behandeln. Währenddessen scheinen Tiffany (Camryn Jones) und Erin (Riley Lai Nelet) in den 1970er-Jahren festzusitzen.