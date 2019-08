12 wunderbare Zeitreise-Komödien auf Netflix & Amazon Prime

11. HOT TUB (2010)

Die vier Freunde Adam (John Cusack), Jacob (Clark Duke), Nick (Craig Robinson) und Lou (Rob Corddry) haben auch schon bessere Zeiten erlebt. Mit den Frauen hatten sie kein Glück. Ihr Leben ist nicht ganz so verlaufen, wie sie sich das in jungen Jahren vorgestellt hatten. Ein Männer-Wochenende ist angesagt – und zwar im Kodiak Valley Ski Resort, wo sie in ihrer Jugend viel Spaß hatten. Auch der Urlaubsort hat schon bessere Zeiten erlebt. Doch nach einer durchzechten Nacht scheint plötzlich alles wieder so wie in den guten alten Zeiten zu sein.

Das Drehbuch stammt leider nicht aus der Feder von Regisseur Steve Pink, der als Drehbuchautor der Filme "High Fidelity" und "Grosse Pointe Blank" bekannt ist. Denn die durchgeknallte Zeitreise-Story im Stil von "Hangover" hat einige gute Momente, schießt aber auch immer wieder mit derben Witzen übers Ziel hinaus.

"Hot Tub – Der Whirlpool ist 'ne verdammte Zeitmaschine" ist bei Amazon Prime zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten.