"Paper Girls": Trailer zur Zeitreise-Serie von Comic-Genie ist da

"Paper Girls": Darum geht's

Wie ihr in dem Video bereits erkennen konntet, landen vier Mädchen aus dem Jahr 1988 im Jahr 2019. Dort treffen sie auf die älteren Versionen ihrer Selbst.

Aber wie ist das möglich? Sie sind Zeitungsausträgerinnen und geraten am Halloween-Morgen 1988 in einen Konflikt zwischen sich bekriegende Zeitreise-Gruppen. Ab sofort sind sie Teil eines Zeitreise-Abenteuers, in dem sie sich zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin und her bewegen, und dabei versuchen müssen, die Welt zu retten.

Die Serie erscheint am 29. Juli bei Amazon Prime Video.