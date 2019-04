10 unglaubliche Zeitreise-Thriller auf Netflix & Amazon Prime

8. ARQ (2016)

Spannendes und kurzweiliges Zeitschleifen-Kammerspiel, das in einer dystopischen Zukunft spielt. Von der durch einen Krieg weitgehend verwüsteten Welt erfahren wir aber nur durch das Fernsehen. Der ganze Film spielt sich in einem Haus ab. Dort wacht Renton (Robbie Amell) im Bett neben seiner Freundin Hannah (Rachael Taylor) auf. Kurz danach stürmen drei Männer in Schutzmasken ins Zimmer und überwältigen ihn. Im Keller, wo Renton an einem Energiegenerator namens ARQ arbeitet, werden die beiden gefesselt. Bei einem Fluchtversuch stirbt er, wacht aber dann wieder in seinem Bett neben Hannah auf, kurz bevor die Männer wieder das Zimmer stürmen. Was ist hier los und was wollen die Männer von Renton?

"ARQ" ist bei Netflix zu sehen.