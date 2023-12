Jesus durchquert die Hölle

Mel Gibson möchte Christus Weg also auch jenseits des Todes weiterverfolgen und hat große Pläne: Es könnte sogar eine Trilogie aus dem Projekt werden, und die Wiederauferstehung spielt sich offenbar schrittweise ab.

Der erste Teil davon wird wohl zu einem geradezu psychedelischen Erlebnis: Gibson will in dem Sequel laut "The Cinemaholic" einen "Acid Trip" inszenieren. Die Handlung ist zwischen Kreuzestod und Rückkehr ins Leben angesiedelt und schildert Jesus Abstieg in die Hölle. Absolvieren wird diesen unterirdischen Ausflug der frühere Hauptdarsteller Jim Caviezel. Die Chancen auf eine Rückkehr als Monica Bellucci in der Rolle der Maria Magdalena stehen ebenfalls gut.

Die Dreharbeiten sollen 2024 in Rom und Mexiko stattfinden und ein Kinostarttermin erscheint somit für 2025 realistisch.