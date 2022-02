Fans sind sauer

Denn Dakota Johnson ist zwar eine Frau, aber weder alt noch blind. Weshalb die Entscheidung, den Star aus "Frau im Dunklen" für diese Rolle zu besetzen, bei vielen Fans Unmut und gar Ärger hervorruft, wie "Buzzfeed" berichtet.

Denn nicht nur, dass es genügend blinde Schauspielerinnen da draußen geben würde, die für die Rolle besser geeignet wären – in der Vergangenheit hat Marvel bereits mehrmals bewiesen, dass sie über den Casting-Rand blicken und somit mitten ins Diversitäts-Schwarze treffen können: So war die gehörlose Schauspielerin Lauren Ridloff als Makkari in "Eternals" und Alaqua Cox, eine gehörlose Schauspielerin mit einem amputierten Bein, als Maya in "Hawkeye" zu sehen.

Viele Fans empfinden also die Entscheidung, das Weiße All-American-Girl Johnson als Madame Web zu besetzen, als rückständig und respektlos gegenüber der blinden Community.

Hier einige Fan-Reaktionen: