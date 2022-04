"Petronix Defenders" auf SUPER RTL: Coole "PJ Masks"-Nachfolger!

Auch Kinder im Vorschulalter sind schon an der farbenprächtigen, spannenden und erstaunlichen Welt im TV-Kastl interessiert. Mit Maß und Ziel ist das durchaus okay, denn seien wir uns ehrlich: Vieles, was wir fürs Leben gelernt haben, wissen wir aus dem Fernsehen.

Fernsehen bedeutet nämlich nicht nur zu entspannen, sondern auch, in die Welt da draußen einzutauchen, furchtlos Abenteuer zu erleben, kluge Dinge zu lernen und mit Spannungszuständen umzugehen. Ähnlich wie das Lesen (wenn auch auf geringere Weise) regt Fernsehen die Fantasie, das Sprachzentrum und die Empathie an.