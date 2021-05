Die 10 besten Netflix-Serien für die ganze Familie

Damals, in den 1980ern und 1990ern, war der Fernseher so etwas wie das Lagerfeuer für die Familie: Jung und Alt versammelte sich vor dem strahlenden und bunt leuchtenden Wundergerät, um gemeinsam zu lachen und in fremde Welten einzutauchen. Shows wie "Wetten, dass ...?!" oder Serien wie "Ein Engel auf Erden" oder "Die Waltons", ja sogar noch Sitcoms wie "Die Bill Cosby Show" oder "Alle unter einem Dach" richteten sich gezielt an die gesamte Familie: Kein Plot, keine Szene war zu peinlich, um sie mit der anderen Generation genießen zu können.

Das ist heute schwieriger: Kaum eine Serie kommt mehr ohne Sexszenen oder provokative Storylines aus – etwas, was man wirklich nicht gemeinsam mit den Eltern beziehungsweise den Kindern ansehen möchte! Zudem richtet sich das zeitgenössische Entertainment-Programm stärker als früher an genau definierte Zielgruppen, was auch bedeutet: Was mich interessiert, interessiert dich wahrscheinlich eher weniger.