Die 11 besten Kinderserien auf Amazon Prime

Amazon Prime bietet eine große Bandbreite an Kinderserien an. Das ist toll, bringt aber für Eltern auch Herausforderungen mit sich: Was anschauen? Welche Serie passt für mein Kind? Die Qual der Wahl mischt sich mit der elterlichen Sorge, den Nachwuchs nicht schon in frühen Jahren zu verderben. Im besten Fall soll dieser vorm Fernsehkastl unterhalten werden, dabei aber auch etwas lernen. Fürs Leben, für die Schule, für das friedliche familiäre Zusammenleben. Wir helfen dir, die Kinderserien-Diamanten unter all den Strasssteinen zu finden.

Die 11 besten Serien für Kinder auf Amazon Prime: