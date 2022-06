Das sagt Julie Andrews zu "Plötzlich Prinzessin 3"

Julie Andrews wurde am 9. Juni mit dem AFI Life Achievement Award ausgezeichnet. Deshalb hat sie mit "The Hollywood Reporter" über die großen Filme ihrer Karriere gesprochen. Neben "Mary Poppins" und "The Sound of Music" ging es dabei natürlich auch um "Plötzlich Prinzessin" und einen möglichen dritten Teil.

Diese Möglichkeit verneinte sie jedoch schnell für sich selbst: "Ich glaube, dafür wäre es jetzt zu spät. Es gab vor vielen, vielen Jahren Gerüchte über eine Fortsetzung. Aber ich glaube nicht, dass es jemals dazu gekommen ist. Und dann hat uns Garry (Marshall, starb 2016, Anmerkung) verlassen. (Für) mich ist es jetzt zu weit hergeholt, um darauf zurückzukommen. Es ist ein schöner Gedanke, aber ich glaube nicht, dass es möglich wäre."

2020 klang das noch ganz anders, wie "Elle" berichtet. Damals meinte sie noch, dass sie für einen weiteren Teil "bereit" wäre.