Wie endet "Poor Things"?

Am Sterbebett wünscht sich der verrückte Professor Baxter, dass Bella seinen Assistenten Max heiratet. Gerade, als die beiden vorm Altar stehen, taucht jedoch ihr alter Liebhaber Duncan (Mark Ruffalo) auf. Um Bellas Glück zu zerstören, hat er auch Alfie Blessington (Kit Harrington) im Schlepptau. Vor Bellas Tod war Alfie mit ihr verheiratet und die Neugier, was für ein Mensch, sie in ihrem früheren Leben war, lässt die Hochzeit platzen und treibt Bella direkt in die Arme von Alfie.