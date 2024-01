Eine schwangere, junge Frau stürzt sich in die Themse. Obwohl sie gehofft hat ihren Körper und ihren Geist somit endgültig auszulöschen, legt sie damit den Grundstein für das Leben von Bella Baxter. Denn der Wissenschaftler Godwin Baxter nimmt sich der Leiche an und verpflanzt in seiner Neugier das Gehirn des Neugeborenen in den Körper der erwachsenen Frau. Klingt verrückt, ist es auch – aber dadurch entsteht Bella, die mit einem völlig frischen Blick beginnt, die Welt zu erkunden.