Preis für Frauen in der Filmbranche: FC Gloria lädt zur Online-Verleihung ein

DIE PREISE

Die FC Gloria Filmpreise werden in vier Kategorien verliehen, die mit jeweils 5.000 Euro dotiert sind:

GLORIA:

Diese Auszeichnung geht an eine Frau aus dem Bereich Spiel- oder Dokumentarlangfilm. Berücksichtigt werden Frauen aus den Departments: Casting, Drehbuch, Kamera, Komposition, Kostüm, Maske, Produktion, Regie, Schnitt, Szenenbild und Ton.



GLORIETTE:

Dieser Preis wird an eine Filmemacherin aus dem Bereich "Innovativer Film" (beispielsweise Experimental-, Kunst-, Essay- oder Animationsfilm) verliehen.



GLORIOSA:

Diese Prämierung geht an eine Frau, deren Arbeit Großes bedeutet, die aber damit oft nicht an vorderster Front steht. Folgende Sparten werden berücksichtigt: Dramaturgie, Filmvermittlung, Aufnahmeleitung, Herstellungsleitung, Lichtgestaltung, Produktionskoordination, Produktionsleitung, Regieassistenz.



LOUISE-FLECK-PREIS:

Dieser Nachwuchspreis wird an eine Kreative übergeben, die in den vergangenen Jahren mindestens einen Spiel- oder Dokumentarfilm erfolgreich realisiert hat und unter 40 Jahre alt ist. Frauen aus den Bereichen Casting, Drehbuch, Kamera, Komposition, Kostüm, Maske, Produktion, Regie, Schnitt, Szenenbild und Ton werden berücksichtigt. Der Preis erinnert an das Wirken der österreichischen Filmpionierin Louise Fleck.