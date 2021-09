"Pretty Smart": Erster Trailer zur Netflix-Serie mit Emily Osment

Junges Ensemble

Hinter "Pretty Smart" steht Produzentin Pamela Fryman, die bereits für den Megaerfolg von "How I Met Your Mother" verantwortlich war. Der Cast besteht aus Emily Osment, die ihren Durchbruch in der Disney-Show "Hannah Montana" hatte und kürzlich in der Serie "The Kominsky Method" zu sehen war. An ihrer Seite in Gregg Sulkin, Olivia Macklin, Cinthya Carmona und Michael Hsu Rose zu sehen.

"Pretty Smart" hat insgesamt 10 Episoden und startet am 8. Oktober auf Netflix.