"To all the Boys I Have Loved Before", "Love in the Villa", "Look Both Ways": Die Liste der romantischen Komödien aus dem Hause Netflix könnte ewig weitergehen. Dabei wird nicht nur auf Masse produziert, sondern es befinden sich auch des Öfteren Filme darunter, die einen wirklich tief berühren, zum Schmunzeln, Lachen und Weinen bringen. Meistens kommen die Produktionen aus den USA, doch kurz vor Weihnachten startet ein Film aus der Türkei: "Privatunterricht", auf Englisch "Private Lesson" ist der Titel.

Seht euch hier den Trailer dazu an.