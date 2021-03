Die 10 besten romantischen Filme bei Amazon Prime

Dirty Dancing (1987)

Ein Aufreger in den 1980ern, heute beinahe schon naiv-unschuldig, aber immer noch romantisch und erotisch wie einst: Noch nie wurde sexuelles Erwachen so rhythmisch in Szene und Bild gesetzt wie in "Dirty Dancing". Auch 34 Jahre später lässt der Kultfilm nicht nur unsere Beine, sondern auch unsere Träume, Seelen und Herzen tanzen – und bei all den sinnlichen Szenen zwischen Baby (Jennifer Grey) und Johnny (Patrick Swayze) unsere Hormone verrückt spielen!

"Dirty Dancing" katapultierte Swayze (2009 an seinem Krebsleiden verstorben) über Nacht in umjubelte Frauenschwarm-Sphären – und auch heute noch müssen tanzende Männer Vergleiche mit dem lasziven und hüftschwingenden Tanzlehrer aus dem biederen Ferienresort in den Catskill Mountains erdulden.

