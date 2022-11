Wer ist noch zu sehen?

Die Regie für diese RomCom hat die Argentinierin Gabriela Tagliavini übernommen, von der unter anderem auch die Netflix-Komödie "Trotz allem" stammte. Mit Freddie Prinze Jr., dem Ehemann von "Buffy"-Star Sarah Michelle Gellar, wird ein Star aus den 90er-Jahren hier womöglich sein großes Comeback erleben. Das letzte Mal vor der Kamera zu sehen war er 2014 im Krimi-Hit "Bones – Die Knochenjägerin".

An seiner Seite sind ebenfalls Grace Dumdaw ("The Watcher"), Zenzi Williams ("American Rust"), Deja Monique Cruz ("Manifest Evil"), Gabriel Sloyer ("Narcos") und Helena Betancourt aus "Orange Is The New Black" zu sehen.

"Christmas With You" ist ab 17. November auf Netflix verfügbar.