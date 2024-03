Trash-Fans müssen nicht mehr allzu lange auf die nächste Realityshow warten: Die dritte Staffel von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" steht in den Startlöchern. Abgedreht wurde sie bereits im vergangenen November und Dezember in Südafrika, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind auch schon länger bekannt. Nun hat der Sender RTL auch den Starttermin bekannt gegeben: Die dritte Staffel der Show startet am 3. April bei RTL+.

In der Sendung treffen acht Prominente auf ihren Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin und ziehen gemeinsam mit den anderen getrennten Paaren in eine Villa in Südafrika, wo sie um ein Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen. Dafür müssen sie alte Gräben schließen, einander vertrauen und beweisen, dass sie zusammenarbeiten können. Sie stellen sich nicht nur der Konkurrenz, sondern auch der gemeinsamen Vergangenheit.