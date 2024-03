"Queen of Tears": Trailer zu koreanischer Netflix-Serie berührt

Worum geht's in "Queen of Tears"?

Die Königin der Kaufhäuser und der Prinz der Supermärkte haben eine Ehekrise, bis die Liebe auf mysteriöse Weise wieder aufblüht.

Darunter kann man sich ja nun nicht so viel vorstellen. Das ist jedoch nicht weiter schlimm, denn Fans von K-Dramen kennen die beiden Darsteller:innen von "Queen of Tears" und freuen sich darüber, dass Kim Soo-hyun mal im Gegensatz zu seinen kaltherzigen Figuren in eine emotionale Rolle schlüpft und eine andere Seite von sich zeigen kann. Zusammen mit Kim Ji-won stellen die zwei ein chaotisches und starkes Paar dar, das "Queen of Tears" tragen wird.