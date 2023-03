Es gibt wohl kaum einen Fernsehschauspieler, der das Action-Genre so sehr definiert hat wie Kiefer Sutherland in seiner legendären Rolle als Jack Bauer in "24". Nun kehrt der Action-Star mit "Rabbit Hole" in bekanntes Territorium zurück. In dem Spionage-Thriller muss Kiefer Sutherland, wie bereits zuvor in "24", die Welt retten, während ihm ein Mord angehängt wird.

Seht euch hier den überaus packenden Trailer an: