"Rätsel um D. B. Cooper"-Theorien: Wer war der Entführer?

Theorien zu Coopers Identität: Top-5-Verdächtige

Theorien besagen, dass Cooper entweder ein Boeing-Angestellter, ein ausgebildeter Fallschirmspringer, ein Serien-Killer oder sogar ein CIA-Mann gewesen sein könnte, da er über entsprechendes Insider-Wissen verfügte.

Seit der ersten Staffel der Marvel-Serie "Loki" wurde diese Liste um einen weiteren Punkt bereichert, da Tom Hiddleston dort die Gestalt des Entführers annimmt und sich als Gott des Schabernacks dabei köstlich amüsiert.

Eine "Stern"-Liste der namentlichen Top-5-Verdächtigen gibt es aber ebenfalls:

1. Lynn Doyle Cooper

Der Korea-Krieg-Veteran wurde erst nach seinem Tod durch seine Nichte im Jahr 2011 als möglicher Verbrecher genannt. Als Achtjährige will die Frau belauscht haben, wie ihr Onkel "etwas sehr Böses" plante und dafür auch "teure Walkie-Takies" brauchte. Außerdem soll dieser Cooper nach dem Zeitpunkt der Flugzeugentführung mit blutverschmiertem Hemd nach Hause gekommen sein. Ein DNA-Abgleich von Proben des 1999 verstorbenen Mannes mit der Krawatte des Entführers brachte laut FBI aber keine Übereinstimmung.

2. Jack Coffelt

Der Hochstapler begann 1972 mit seiner angeblichen Cooper-Identität zu prahlen und versuchte sogar seine Geschichte an Hollywood-Produzenten zu verkaufen. Der damals 50-jährige sah dem Phantombild auch ähnlich, doch da seine Aussagen zu sehr von den unveröffentlichten Details abwichen, wurde sein Name wieder von der Liste der Verdächtigen gestrichen.

3. Duane Weber

Auf dem Sterbebett soll der Weltkriegs-Veteran 1995 seiner Frau gestanden haben: "Ich bin Dan Cooper". Außerdem soll er früher im Schlaf einmal davon gesprochen haben, "bloß keine Fingerabdrücke auf der Flugzeugtür zu hinterlassen". Auch eine Knieverletzung hatte er laut eigener Aussage durch den Sprung aus einem Flugzeug davongetragen. Das FBI kam hier ebenfalls durch einen DNA-Vergleich mit der Krawatte des Entführers zu keiner Übereinstimmung, doch es ist unsicher, ob das Spuren-Material aus dem Flugzeug überhaupt von Cooper stammt.

4. Richard McCoy Jr.

Bereits 1972 entführte McCoy auf ziemlich genau die gleiche Weise ein Flugzeug und entkam, wurde jedoch zwei Tage später von der Polizei gefasst. Nach dem Antritt seiner 45-jährigen Gefängnisstrafe gelang ihm zwei Jahre später ein Ausbruch und er wurde auf der Flucht erschossen. Allerdings war er für das FBI nie ein Hauptverdächtiger, da er wesentlich jünger als der geheimnisvolle Cooper gewesen ist und zum Tatzeitpunkt auch ein Alibi hatte.

5. Ted Mayfield

Der Fallschirmsprunglehrer und Kriegs-Veteran hatte bereits Vorstrafen wegen bewaffneten Raubüberfalls und Transport eines gestohlenen Flugzeuges. Nur vier Stunden nach dem Cooper-Zwischenfall rief er einen damaligen FBI-Hauptermittler an, den er persönlich kannte und bot ihm seine Expertenmeinung zu dem Verbrechen an. Wäre er Cooper gewesen, hätte er in dieser knappen Zeit kaum aus dem großen unbewohnten Waldgebiet an ein Telefon gelangen können. Bis zu seinem Tod im Jahr 2015 bestritt Mayfield außerdem seine Cooper-Identität.

Die vierteilige True-Crime-Serie "Rätsel um D. B. Cooper" ist derzeit auf Netflix verfügbar.