Rambo kommt nach Cannes - zumindest ausschnittweise

John Rambo, einer der berühmtesten ikonischen Filmcharaktere, begeisterte in den letzten vier Jahrzehnten Millionen von Fans. Nun kehrt Sylvester Stallone unter der Regi von Adrian Grunberg in seiner legendären Rolle auf die Kinoleinwand zurück und präsentiert erste exklusive Ausschnitte von RAMBO: LAST BLOOD, dem fünften Teil der Actionreihe, auf dem diesjährigen Filmfestival in Cannes. Der Film wird im September 2019 bei uns in Österreich starten.

Über die Handlung ist zumindest folgendes bekannt: Als die Tochter seiner Haushälterin verschleppt wird, startet John Rambo eine Rettungsmission jenseits der US-amerikanischen Grenze in Mexiko. Schon bald steht er dort einem der mächtigsten und skrupellosesten Drogenkartelle gegenüber.

Ob der alte Kämpfer auch das französische Festival gewaltig aufmischen wird, bleibt abzuwarten.