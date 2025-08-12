In den vergangenen Jahren hat die Reality-TV-Branche ordentlich an Fahrt aufgenommen. Viele Stars wechseln von einem Format zum nächsten oder bauen ihre Karriere als Influencer aus. Manche schaffen sogar den Sprung vor die "echte" Serienkamera. Diese 7 Realitystars sind hier besonders erwähnenswert.

Gustav Masurek Gustav Masurek (36) wurde durch seine Auftritte bei "Die Bachelorette", "Bachelor in Paradise" und "Prominent getrennt" bekannt. In letzter Zeit sorgte er aber vor allem mit seiner Liebe zur "GZSZ"-Darstellerin Anne Menden (39) für Schlagzeilen. Das Paar, das inzwischen verlobt ist, machte seine Beziehung im September 2024 öffentlich. Bereits einen Monat später standen sie zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Masurek übernahm bei "GZSZ" eine Minirolle und spielte einen Mann, der Emily, Mendens Figur, seine Telefonnummer zusteckt. Im kommenden Monat ist er zudem bei "Alles was zählt" zu sehen. Dort verkörpert er Bastian Schelberger, einen Fotografen und Content Creator. Für ein Shooting mit Isabelle (Ania Niedieck, 41) kommt er ins Prunkwerk, richtet sein Augenmerk aber zunächst auf Hanna (Sarah Victoria Schalow, 40) und macht ihr ein besonderes Angebot. Zu sehen ist die Folge am 12. September um 19:05 Uhr bei RTL. Anne Menden zeigt sich stolz: "Natürlich war er sehr aufgeregt, aber er hat sich mit viel Ehrgeiz hineingestürzt, und ich habe ihn dabei so gut wie möglich unterstützt. Wir haben die Szenen auch zusammen geprobt." Mit dem Resultat ist sie zufrieden: "Er hat das wirklich großartig gemacht und ich bin einfach stolz, dass er sich diesen Wunsch erfüllt hat."

Alessia Herren Alessia Herren (23), Tochter des verstorbenen Schauspielers und Ballermann-Stars Willi Herren (1975-2021), ist seit ihrer Kindheit deutschlandweit bekannt. In den vergangenen Jahren konzentrierte sie sich zunehmend auf das Reality-Fernsehen und war unter anderem im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. Anfang des Jahres belegte sie im Dschungelcamp den dritten Platz und erwähnte dort, sich eine berufliche Zukunft im Einzelhandel vorstellen zu können. Wenige Monate später gab RTL bekannt, dass Herren in der Daily "Unter uns" eine Gastrolle übernimmt - als Aushilfe im kultigen Büdchen von Easy (Lars Steinhöfel, 39). Über ihren Serieneinstieg zeigte sie sich damals begeistert: "Die Schillerallee ist Kult! Viele Leute sind damit groß geworden. Auch meine Familie hat immer wieder eingeschaltet." Die Rolle hat auch eine persönliche Bedeutung: "Dass ich jetzt auch eine Bewohnerin einer prominenten Serien-Straße werde, würde ihm sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern", sagte sie in Gedenken an ihren verstorbenen Vater Willi, der mit der Kultserie "Lindenstraße" deutschlandweit bekannt wurde.

Kim Tränka Kim Tränka (35) wurde als "Prince Charming" der dritten Staffel der gleichnamigen Datingshow bekannt, die 2021 gezeigt wurde. Im Rahmen der Eventwoche von "Alles was zählt" gab er in diesem Jahr sein Debüt in der Daily. Im Februar war er als charmanter Modeberater Sven im Prunkwerk zu sehen. Seine Gastrolle verdankte er Ania Niedieck, die Isabelle in der Serie spielt und die er bei einem Event kennengelernt hatte. Tränka betonte damals, dass die Arbeit vor der Kamera als Schauspieler ganz anders sei als seine "Prince Charming"-Erfahrung: "Im Reality-TV war ich quasi mein eigener Drehbuchautor und konnte das Thema, die Leidenschaft und manchmal natürlich auch das Drama durch meine Worte selbst bestimmen." Bei "Alles was zählt" sei vieles viel anspruchsvoller.

Leyla Lahouar Mit Leyla Heiter (29), damals noch Leyla Lahouar, schaffte ein weiterer Realitystar den Sprung in die beliebten Vorabendserien. Nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp im vergangenen Jahr gab sie ihr Schauspieldebüt bei "Unter uns". Dort spielte sie die wohlhabende Fitnessstudio-Kundin Julia Winkels. Die Frankfurterin habe "Unter uns" früher selbst regelmäßig mit ihrer Mutter geschaut und verbinde mit der Serie "einen Großteil meiner Kindheit", wie sie damals im RTL-Interview verriet. Selbst Teil davon zu sein, war für die 29-Jährige "so unwahr", aber "einfach nur toll".

Filip Pavlović Filip Pavlović (31) suchte zunächst bei "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" nach der großen Liebe, erlangte jedoch vor allem durch seine Teilnahme an der "Dschungelshow", ein Corona-Ersatzformat für das Dschungelcamp, große Bekanntheit. Dort sicherte er sich das Goldene Ticket für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2022 und krönte sich schließlich zum Dschungelkönig. Ein Jahr später stand er erstmals für den RTL-Dauerbrenner "Alles was zählt" vor der Kamera. "Jeder, der mich kennt, weiß, ich lasse nichts unversucht und die Schauspielerei stand noch auf meinem Zettel", freute sich der 31-Jährige damals im Gespräch mit dem Sender. In der Serie spielte er den Getränkelieferanten Lars Orth, der sich Hals über Kopf in Miray (Sila Şahin-Radlinger, 39) verliebt.

Nicolas Puschmann Nicolas Puschmann (34) wurde als allererster "Prince Charming" bekannt. 2021 gab er sein Debüt bei "Unter uns" als Dr. Schilling. Ein Jahr später spielte er erneut den Frauenarzt und überbrachte Cecilia Weigel (Carina Koller, 29) die unerwünschte Nachricht ihrer Schwangerschaft. "Ich bin anscheinend der Doktor der schlechten Nachrichten", scherzte Puschmann damals im RTL-Interview.

Philipp Stehler Philipp Stehler (37) nahm 2014 an "Die Bachelorette" teil und stand zwei Jahre später bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera. "Bedenkzeit brauchte ich hier nicht. Ich habe direkt zugesagt und freue mich darauf", erzählte Stehler damals im Interview mit RTL. Der heute 37-Jährige war ursprünglich nur für einen einmaligen Auftritt engagiert, schloss einen dauerhaften Einstieg damals aber nicht aus. Zwar blieb es bei diesem kurzen Engagement in der Daily, dafür war er von 2020 bis 2022 als Polizist in der Sat.1-Scripted-Reality-Serie "K11 - Die neuen Fälle" zu sehen. Er ist selbst ausgebildeter Polizist.