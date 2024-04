Ein Prequel-Film fehlt, die Serie ist da

Wirklich komplett ist das "Resident Evil"-Angebot derzeit aber nicht, da der Prequel-Film "Welcome To Raccoon City" von 2021 fehlt. Dafür gibt es aber die "Resident Evil"-Serie von 2022, was auch kein Wunder ist, da es sich um eine Netflix-Eigenproduktion handelt – die bei den Fans allerdings gar nicht gut angekommen ist und keine zweite Staffel mehr erleben wird. Halten wir uns also an die einzige wahre Milla und eröffnen dank Netflix unsere privaten Zombie-Festspiele im Zeichen des T-Virus.