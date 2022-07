Zwei Zeitebenen

Die Serie spielt zu zwei unterschiedlichen Zeitebenen in den Jahren 2022 und 2036. Im ersten Abschnitt zieht Albert Wesker (Lance Reddick) mit seinen Töchtern Jade (Tamara Smart) und Billie (Siena Agudong) 2022 nach New Raccoon City, in eine Community für Mitarbeiter des Pharmakonzerns Umbrella. Jade entdeckt jedoch, dass ihr Vater in dunkle Machenschaften verstrickt ist, zu denen auch Joy gehört.

In einem Teaser-Clip erklärt Albert Wesker: "Joy kann eine Wunderpille sein, ein Antidepressivum, das Zwangsstörungen heilt, Angstzustände einschränkt und die Konzentration erhöht, aber das Medikament enthält den T-Virus und der T-Virus kann Monster erschaffen."

14 Jahre nach der Ausbreitung des Medikaments kämpft dann die ältere Jade (Ella Balinska) in einer von Infizierten überrannten Welt um ihr Überleben und begibt sich auf gefährliche Missionen. Sie wird von ihrer Vergangenheit verfolgt - besonders von dem, was mit ihrer Schwester geschehen ist.

In weiteren Rollen sind auch Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir und Turlough Convery zu sehen.