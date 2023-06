"Speed"-Anklänge und starke Besetzung

Bei dieser Story lässt eindeutig "Speed" grüßen, aber wir müssen auch an Filme wie "Nicht auflegen" denken. Neben Neeson sind außerdem noch Embeth Davidtz ("Old"), Matthew Modine ("Stranger Things"), Noma Dumezweni ("Arielle, die Meerjungfrau") und Jack Champion (Spider aus "Avatar: The Way of Water") zu sehen. Gedreht wurde übrigens in Deutschland: teils direkt in Berlin, teils im Studio Babelsberg.

Das spanische Original hat bereits als Vorlage für das deutsche Remake "Steig. Nicht. Aus!" gedient. Bei diesem fand sich Wotan Wilke Möhring in der unangenehmen Situation, mit einer Bombe unterm Autositz unterwegs zu sein. Ob Liam Neeson der Geschichte noch mehr Dramatik und Spannung hinzufügen kann, werden wir im September erfahren.