"Rise": Trailer zum neuen Disney+-Sportdrama geht unter die Haut

Wenn die Brüder Giannis (Uche Agada) und Thanasis (Ral Agada) nicht gerade mit dem Rest der Familie auf den Straßen Athens verschiedene Artikel an Touristen verkauften, spielten sie Basketball in einer örtlichen Jugendmannschaft. Als Nachzügler in diesem Sport entdeckten sie so ihre großartigen Fähigkeiten auf dem Basketballplatz und arbeiteten hart, um zusammen mit ihrem Bruder Kostas (Jaden Osimuwa) Weltklasse-Athleten zu werden.

Mit der Hilfe eines Agenten nahm Giannis 2013 am NBA-Draft teil, der nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner ganzen Familie verändern sollte. In der vergangenen Saison verhalfen Giannis und Thanasis den Milwaukee Bucks zu ihrem ersten Meisterschaftsring seit 50 Jahren, während Kostas für die Los Angeles Lakers spielt, der Meister der vorherigen Saison.