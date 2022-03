"Riverdale"-Staffel 7 kommt: Das wissen wir bereits darüber

Aufgeteilte Staffel

Umso mehr ein Grund, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Das Magazin "Entertainment Weekly" hat es nun offiziell gemacht, dass vom amerikanischen Sender The CW Staffel 7 in Auftrag gegeben wurde.

Eine nähere Handlung ist zwar noch nicht bekannt, aber es ist anzunehmen, dass alle HauptdarstellerInnen zurückkehren werden. Wir bekommen also zweifellos erneut K.J. Apa ("I Still Believe") als Archie Andrews, Lili Reinhart ("Law & Order: Special Victims Unit") als Betty Cooper, Camila Mendes ("The Perfect Date") als Veronica Lodge, Cole Sprouse ("Hotel Zack & Cody") als Jughead Jones und Madelaine Petsch ("Polaroid") als Cheryl Blossom zu sehen.

Auf Grund einer "Mid-Season-Break" im US-Fernsehen erscheint die erste Hälfte von "Riverdale"-Staffel 7 vermutlich im Herbst 2022 und die letzten Folgen der Staffel sind dann im März 2023 zu erwarten.

Die bisherigen sechs "Riverdale"-Staffeln sind alle auf Netflix verfügbar.