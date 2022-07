Darum geht's in "Look Both Ways"

Am Abend vor der Feier zu ihrem Uniabschluss spaltet sich das Leben von Natalie (Reinhart) in parallele Realitäten: In einer wird sie schwanger und bleibt in ihrer Heimatstadt, in der anderen wird sie es nicht und zieht nach Los Angeles. In beiden Lebensbahnen erlebt Natalie einschneidende Liebe, folgt ihrem Karrieretraum als Künstlerin und findet sich selbst.

Der Film spielt auf charmante und sehr leicht verdauliche Weise mit der uns allen quälende Frage "Was wäre, wenn?" und gibt der Protagonistin die Möglichkeit, beide Türen gleichzeitig zu öffnen. Da gilt es natürlich, sich mit einigen wichtigen Themen des Lebens auseinanderzusetzen, aber im typischen Netflix-Stil passiert das im massentauglichen Rom-Com-Gewand, das nirgends zwickt und uns obendrein auch noch schöne Menschen präsentiert.

Neben Reinhart sind Danny Ramirez, David Corenswet, Aisha Dee, Andrea Savage, Luke Wilson und Nia Long zu sehen. Regie führte Wanuri Kahiu.

"Look Both Ways" ist ab 17. August auf Netflix zu sehen.