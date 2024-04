Historischer Vampirfilm

Wie der neue Film von Coogler und Jordan heißt oder worum es genau geht, wird streng geheim gehalten. Klar ist nur, dass Warner Bros. produzieren – und dass es ein übernatürlicher Thriller werden wird, bei dem ein Vampir-Zwillingspaar (angeblich beide von Jordan dargestellt) im Fokus steht. Zudem soll die Handlung weit in der Vergangenheit (nämlich in der Jim-Crow-Ära im Süden der USA) spielen. Auch auf Anime-Einflüsse sollen Coogler und Jordan bei dem Vampirfilm zurückgreifen. Klingt durchaus crazy!

Glaubt man "The Hollywood Reporter", sollen die Dreharbeiten noch im April starten – genretypisch natürlich in New Orleans.