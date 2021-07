Die 13 besten preisgekrönten Filme auf Amazon Prime

No Country for Old Men (2007)

Die Coen-Brüder erzählen in diesem Neo-Noir-Western von einem Katz-und-Maus-Spiel dreier Männer nach einer fehlgeschlagenen Drogenübergabe in Texas, inklusive zahlreichen beiläufigen Morden und einer bitteren, resignativen Stimmung. Dank dichter Atmosphäre, begnadeter Dialoge, schwarz-skurrilem Humor, Mut zur Kompromisslosigkeit und allgemein perfekter Inszenierung gilt "No Country for Old Men" als bester Film der Regie-Brüder.

Preisregen: Insgesamt 163 Auszeichnungen, darunter vier Oscars: "Bester Film", "Beste Regie", "Bester Nebendarsteller" (Javier Bardem) und "Bestes adaptiertes Drehbuch".

Hier geht's direkt zum Film!