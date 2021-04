Die 10 besten Filme auf Amazon Prime Video

Fight Club (1999)

Wenn es um den besten Vertreter des Psychothriller-Genres geht, kommt man an David Finchers legendärem Mind-Fuck natürlich nicht vorbei: "Fight Club" ist eine mutige und dreckige Kritik an der Konsumgesellschaft. Er ist genauso ein wütender und lauter Aufruf gegen blinde Autoritätshörigkeit. Und er tut alles dafür, als philosophische Gewaltorgie verstanden zu werden, die auf der Seele genauso viele Hämatome hinterlässt wie am Körper, der in "Fight Club" zur Leinwand und Projektionsfläche all dessen wird, was in der Menschheit falsch läuft. Und mittendrin: Edward Norton und Brad Pitt, beide in Höchstform, beide zu allem bereit, beide nie wieder besser als in diesem Kult-Film.

Fincher erhebt in seiner zutiefst nihilistischen Welt das Groteske und Knallharte zum kühnen Stilmittel und zur aberwitzigen Kunstform. Dafür erzeugt der Regisseur so derart viele visuelle, akustische und dramaturgische Doppelbödigkeiten, dass man auch nach mehrmaligem Ansehen immer noch Neues entdeckt. Kurz: eine moralisch verkommene Sandkiste für Erwachsene.

