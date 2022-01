Charlotte, Miranda und Carrie reagieren beleidigend auf Samanthas Coming-out

Staffel 4, Episode 4: "Der Huhn oder der Sex?"

In Staffel Vier datet Samantha eine Frau, Maria. Sie steht offen dazu und sieht auch keinen Grund, sich dafür zu schämen. Nach Samanthas "Coming-out" bei ihren Freundinnen reagieren diese mit Unverständnis und Intoleranz auf die Neuigkeiten – und lästern hinter Sams Rücken über sie ab.

Carrie: "How does that work? You go to bed one night, you wake up the nex morning and, poof, you're a lesbian?"

Charlotte: "I don't think she's a lesbian. I think she just ran out of men."

Miranda: "Then you go on strike! You don't eat pussy."