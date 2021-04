Mit "Men in Black" etablierte sich Will Smith nach seiner Karriere als Serienstar in "Der Prinz von Bel-Air" endgültig auch als Kinostar. Insgesamt schlüpfte er drei Mal in die Rolle des Anzugträgers und hängte seine Karriere als Alienjäger mit "Men in Black 3" im Jahr 2012 endgültig an den Nagel. Auch Tommy Lee Jones, der ein integraler Bestandteil der Trilogie war, kehrte nicht mehr zurück.

2019 erschien die Fortsetzung mit Chris Hemsworth, der trotz aller Bemühungen einfach nicht ins Franchise passte. Sein Image als Thor war beim Publikum so präsent, dass man sich immer wieder wünschte, er würde seinen Hammer zu Hand nehmen und kurzen Prozess mit den Aliens machen.